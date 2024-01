Tuğla tuğla inşa edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Kongre Merkezi'nde Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti Genel Merkezi yeni konferans salonunun da içinde yer aldığı ek binanın hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Genel Merkezimizin daha etkin faaliyetler yürütmesine vesile olacağına inandığım binamızın kazandırılmasında emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

'KÜSLERİ BARIŞTIRACAĞIZ'

Her seçimin yeni bir sürecin başlangıç noktası olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Allah'ın izniyle, 31 Mart'ta bu imtihandan bir kez daha alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz. 31 Mart'ta elde edeceğimiz netice, ülkemizi dünyada hak ettiği yere yükseltme hedefimize doğru yürüyüşümüzde bize güç verecektir" dedi. Büyük hayallere kavuşmak için iyi hazırlıklar yapmak, samimiyet ve azimle çalışmak gerektiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Şehirlerimizi algı belediyeciliğinden kurtarıp, gerçek belediyecilikle tanıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün burada seçim beyannamemizi kamuoyuyla paylaşırken işaret ettiğim çalışma tarzını tekrar hatırlatmak istiyorum. Seçim günü olan 31 Mart'a kadar; Gelmeyene gideceğiz. Küskünü barıştıracağız. Sevmeyeni sevdireceğiz. Her eve, her işyerine gireceğiz. Kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız. Kararsızları ikna edeceğiz. Zaten gönlünde olduklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Hiç kimseyi atlamadan teker teker herkese dokunacağız. Siyasetin sokakta yapıldığını unutmayacağız. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Her seçimin önemli olduğunu, Türkiye Yüzyılının ilk seçimi 31 Mart'ın da çok önemli olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız" ifadesini kullandı.

KAPSAMLI BAŞLIKLAR

"Seçim beyannamemizin başlığını, 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' olarak belirledik" diyen Başkan Erdoğan, "Beyannamemiz, 8 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm AK Parti'nin yerel yönetim vizyonu, ikinci bölüm katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik, üçüncü bölüm dirençli şehirler, dördüncü bölüm Türkiye Yüzyılında şehir ve çevre, beşinci bölüm toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri, altıncı bölüm duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik, yedinci bölüm kültür üreten şehirler, sekizinci bölüm de hizmet ve eser belediyeciliği başlıklarını taşıyor" dedi.

KAYNAK YALANI

Her bir ana başlığın altında, alt başlıkların yer aldığını belirten Başkan Erdoğan, "Bu beyanname, hem AK Parti'nin artık bir markaya dönüşen belediyecilik birikiminin bir özeti, hem de milletimize yeni dönem için verdiğimiz sözlerin bir belgesi mahiyetindedir. AK Parti, her alanda olduğu gibi, belediyecilikte de kendi kendiyle yarışmaktadır. Bu konuda, AK Parti'nin, bırakın önüne geçmeyi, bizimle aynı seviyeye gelebilecek bir yerel yönetim vizyonu ve uygulamasını henüz göremedik" diye konuştu. "Bakanlıklarımız ve kurumlarımız defalarca, belediyelere kamudan aktarılan kaynaktan bu belediyelerin aldıkları payı açıkladılar" diyen Başkan Erdoğan, "Diğer belediyelere ne veriliyorsa, hangi kritere göre tahsisat yapılıyorsa, bunlar için de aynısı geçerlidir. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bunların tek derdi, kendi beceriksizliklerini örtmek, uhdelerine verilen kaynağı başka amaçlar için kullandıkları gerçeğini gözlerden kaçırmaktır" dedi.

GERÇEK BELEDİYECİLİK

Başkan Erdoğan, 'Gerçek Belediyecilik' uygulamalarının ülkemize yapacağı katkıları da anlattı: "Üretken, dinamik, çağdaş ve akılcı projelerle insanımızın günlük hayatını kolaylaştıracaktır. Adil, şeffaf ve sorumlu yönetim anlayışıyla tüm bireylere güven verecektir. Erişebilir olacak, herkesin taleplerini ve görüşlerini dikkate alacak, bunun için gereken iletişim ağlarını kuracaktır. Vizyoner projelerle geleceği öngörülebilir hale getirecektir. Şefkatiyle içindeki tüm canlılarıyla şehirlerimize sahip çıkarak değer katacaktır."

SEÇİM BEYANNAMESİ 8 BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

1-AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu: Birinci bölümde AK Parti Belediyecilik anlayışı ve vizyonu tarihsel ve kavramsal çerçevede temellendirildi. Bu başlıkta, "Yenilikçi ve Öncü Yerel Yönetimler", "Reformcu ve Değişim Odaklı Yaklaşım" alt başlıkları ele alındı.

2. Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: İkinci bölümde AK Parti iktidarı döneminde gerçekleşen demokratik dönüşümler ele alındı.

3. Dirençli Şehirler: Bu bölümde, AK Parti Belediyeciliği fiziksel, ekonomik, toplumsal, çevresel ve kurumsal boyutlarıyla ele alındı. 21 yılda yerel yönetimlerde yapılan icraatler listelendi. Alt başlıkları ise Yerinde Yeni Yaşam ve Kentsel Risk Kalkanı oldu.

4. Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre: 2024 yerel seçimler dolayısıyla ortaya konulan yeni vizyon ve vaatlere yer verildi. Duyarlı bir belediyecilik hizmetinin özetlendiği başlıklar arasında 'Kimlikli Şehirler', 'Özgün, Estetik Şehirler', 'Yatay Şehirler' bulunuyor.

5.Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri: Bu başlıkta, Dijitalleşme, Akıllı Ekonomi ve Yerel Kalkınma gibi kavramlar ele alındı.

6. Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik: Huzurlu toplumsal yapı için sosyal belediyecilik anlayışı manevi ve maddi olanakların korunaklığı doğrultusunda süregelen bir hizmet anlayışını oluşturmaktadır.

7. Kültür Üreten Şehirler: Bu bölümde Kültür Medeniyet Tarih ve Kimlik gibi önemli manevi miraslar üzerinden yola çıkılarak AK Parti Belediyeciliği ele alındı.

8. Hizmet ve Eser Belediyeciliği: Alt ve Üstyapı, İmar ve Planlama, Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ulaşım, Afet ve Kriz Yönetimi gibi önemli alt başlıklar bulunuyor.