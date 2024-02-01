‘90 dakika ücretsiz aktarma geri gelecek’

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Menemen'de bir dizi program gerçekleştirdi. Dağ, ilk olarak spor kulüpleri yöneticileri ve sporcular ile bir araya geldi. Programa Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen'deki spor kulüplerinin tamamının yöneticileri ve sporcuları ile vatandaşlar katıldı. Amatör sporlara önem verdiklerini söyleyen Dağ, "Statlardan halı sahalara kadar gençlerin buralarda spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını önemsiyoruz. Asarlık gibi birçok bölgede amatör spor aktiviteleri ile uğraşan spor ve yöneticileri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Amatör spor kulüplerinin yanında olacağız. İzmir'de tesisler inşaa edeceğiz. Bizim için vazgeçilmez bir nokta olacaktır bu" dedi.

"İŞ BİLENİN KILIÇ KUŞANANIN"

Menemen Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan övgüyle bahseden Dağ, "Menemen'i üç sene önce kazandık. İşçinin maaşını ödemeyen bir belediyeydi, artık hizmetler konuşulur oldu. 30 halı saha inşa eden bir belediye olduk. Bu şehire, sanayi ve serbest bölge getiren bir belediye olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda Çanakkale duble yolunun Menemen aksında trafik sıkışıyordu. Battı-çıktılar Karayolları ile değil Menemen Belediyesi tarafından yapılıyor. İş bilenin kılıç kuşananın. Biz iş nasıl yapılır biliyoruz. Biz İzmiriz, başarabiliriz" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz yıllarda İzmir Büyükşehir Beleidyesi kararıyla kaldırılan 90 dakika ücretsiz aktarmayı geri getireceklerini söyleyen Dağ, "İlerleyen günlerde lansmanla projeleri tanıtacağız. 90 dakika uygulaması vardı. Kaldırıldı. 1 Nisan itibariyle ilk bileti attıktan sonra 90 dakikayı ücretsiz kullanacak bu müjdeyi vermekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

AYDIN PEHLİVAN'DAN ÇAĞRI

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ise, "Bizler spora önem veren bir belediyecilik anlayışının temsilcileriyiz. Menemen'in bir tarım kenti, bir öğrenci kenti olma iddiasının yanına Menemen'imizi bir spor kenti yapma iddiamız var. İnşallah Hamza Başkanımız 1 Nisan itibariyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. İzmir Büyükşehir ve Menemen Belediyesi omuz omuza büyük hizmetlere imza atacak. Sizler de inanın ve destek olun istiyorum."

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Hamza Dağ, Menemen programında esnaf ziyaretler yaptı, vatandaşların derdini dinledi. Dağ ayrıca Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi, langırt ve bilardo da oynadı. Sabah kahvaltısında Menemen'de bulunan spor kulüplerinin yöneticileri ile sporcularla buluşan Dağ'ın programına Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da katıldı. Başkan adayı Dağ, vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde ise renkli anlar yaşandı. Gençlik Merkezi'nde Hamza dağ ile Aydın Pehlivan langırt oynadı. Evsahibi başkanı 5-2 yenen Dağ, daha sonra da bilardo masasında hünerlerini sergiledi.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI!

Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Bayraklı'da bir dizi program gerçekleştirdi. Dağ, Bayraklı Kızılay Kan Merkezi'nde de kan bağışı yaparak vatandaşlara çağrıda bulundu. Dağ, "Her gittiğimiz yerde kan bağışı çağrımızı yineleyeceğiz" dedi.