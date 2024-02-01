DEM’in çaycılığına soyundu

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "CHP Genel Başkanı olduğu günden itibaren Demirtaş'a selam göndermekten, DEM'in gönlünü hoş etmekten, terör örgütlerine göz kırpmaktan bir adım öteye gidemeyen Özgür Özel'i öncelikle kendi söylemleri ile yüzleşmeye davet ediyoruz" dedi.

Büyükataman şöyle konuştu: "Aziz milletimiz yakın geçmişte CHP'nin kurduğu 'altılı kumar masası' etrafında nasıl çıkar kavgalarına düştüğünüzü, koltuk için birbirinizi nasıl yediğinizi, gayenizin millet değil, menfaatleriniz olduğunu görmüş ve sandıkta dersinizi vermiştir. Eski ve yenik zilleti 'Türkiye İttifakı' ambalajıyla tekrar piyasaya süren DEM'lenmiş Özel'in gerçekte hizmet ettiği ittifak Türksüz Türkiye ittifakından başka bir şey değil."