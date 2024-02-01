Dirençli şehirler için yol haritası

AK Parti önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" ismi ile hazırladığı seçim beyannamesini tanıttı.

"GERÇEK BELEDİYECİLİK"

Beyannameye gerçek belediyecilik ve dirençli şehirler bölümü damgasını vurdu. AK Parti, özellikle 6 Şubat depreminin ardından ülke genelinde kapsamlı bir kentsel dönüşüm seferberliği için çalışmalarını hızlandırdı. Beyannamede de bu konu, 'Yerinde yeni yaşam', 'Kentsel risk kalkanı', 'Gerçek belediyecilikte göç yönetimi', 'Güvenli şehirler ve sokaklar' olmak üzere, 4 ana başlık üzerine temellendirildi. Türkiye Yüzyılı hedeflerine uygun olarak, dezavantajlı gruplara yönelik konut üretimi sürdürülecek. Göç yönetimi kapsamında sığınmacıların geri dönüşlerini kolaylaştıracak kurumsal kapasite artırılacak. Sokaklarda artan sahipsiz köpeklerin neden olduğu toplumsal ve çevresel sorunlara kapsamlı eylem planı getirilecek.

ADAY HASSASİYETİ

Başkan Erdoğan beyanname açıklama toplantısının ardından kurmayları ile bir araya geldi. İlçe adayları için de ince eleyip sık dokuyan Erdoğan, önceki gün geç saatlere kadar ilçe mesaisi yaptı. Belediye başkan adaylarının açıklayacağı projeler, seçim için dönüm noktası olacak.