CHP ile HDP-DEM arasında örtülü anlaşma arayışı

Ekrem İmamoğlu'nun kariyerini PKK'nın siyası kolu HDP-DEM belirleyecek. CHP eşbaşkanları Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel HDPDEM ile arka kapılarda anlaşmak için çırpınıyor. Arka kapılarda başta Mardin, İstanbul Esenyurt ve Akdeniz ilçelerine yönelik kartlar masalarda geziyor. HDPDEM'in taleplerini karşılama noktasında CHP Parti Meclisi zamanlama yapmayı planlıyor. İmamoğlu'nun kaderini belirleyecek Esenyurt ve Mersin Akdeniz ilçeleri aday belirleme çalışmaları geriye kalıyor. CHP ile HDP-DEM pazarlığının hafta sonunda çok sıcak geçeceği, Esenyurt ve Akdeniz ilçelerinin haftaya bırakılacağı konuşuluyor. İmamoğlu'nun direkt Esenyurt'u DEM'e vermek yerine örtülü şekilde Esenyurt'ta Gürsel Tekin, Çekmeköy'de Çetin Çapan'ı aday yapmak, bir çok ilçede belediye başkan yardımcılıkları vermek, HDP-DEM'e İstanbul belediye meclisinde grup kuracak kadar belediye meclis üyesi kazandırmayı teklif ettikleri iddia ediliyor.

SON DURUM...

CHP ile DEM'in Mersin'de anlaştıkları belirtilirken, Mardin'de de Ahmet Türk'ün CHP tarafından desteklenmesi konusunun konuşulduğu söyleniyor. HDP-DEM'in İzmir'de destekledikleri Tunç Soyer'in aday yapılmamış olmasına çok kızdığı, İzmir'de aday çıkarmaya karar verdiği ifade ediliyor. HDP-DEM'in Mersin'de aday çıkarmayacağı, Ankara, Antalya, İzmir'de aday çıkarmaya karar verdiği söyleniyor. CHP Eşbaşkanları İmamoğlu ile Özel'in bu haberleri anında aldıkları, bu nedenle HDP-DEM'in İstanbul'da ADAY ÇIKARMAMASI İÇİN daha çok - daha çok verme yolunda ilerledikleri kulislere sızdı. Şu an İstanbul'da herkesin birbirine en çok yönelttiği ve yanıtı en çok merak edilen soru şu DEM Parti aday çıkaracak mı? Anlaşma olmazsa Başak Demirtaş'ın aday olabileceğini açıklamasından sonra, eğer son dakika değişikliği yaşanmazsa seçime girmeyi tasarlıyorlar. DEM Parti Başak Demirtaş'ın kurulları cezaevi önünde yaptığı açıklamayı başvuru kabul ediyor. Ankara'da DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Antalya'da Kemal Bülbül isimleri netleşti. Mersin'de CHP'li Vahap Seçer'i destekleyecek.

ÇANKAYA SAVAŞI

CHP PM, bugün İstanbul'un kalan ilçelerindeki (Esenyurt ve Adalar hariç) adaylarını açıklamayı görüşecek. ÇANKAYA SAVAŞI SÜRDÜĞÜNDEN, adayın gelecek haftaya kalabileceği konuşuluyor. Şu ana kadar Ataşehir, Fatih, Pendik, Arnavutköy, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli adayları açıklanmıştı. Esenyurt ve Adalar konusu HDP-DEM ile yapılan pazarlıklar nedeni ile haftaya kalacak. CHP içinde Çankaya'da müthiş bir savaş var. İmamoğlu'nun adamı olarak genel başkan yardımcısı Gül Çiftçi, Kılıçdaroğlu'nun adamı olarak Alper Taşdelen, Özel'in adamı olarak aynı zamanda avukatı olan Hüseyin Can Güner çekişmesi sürüyor. Çankaya'da aday adaylarından Hüseyin Can Güner ve Gül Çiftçi isimlerinin ön plana çıkarılmasına ortak tepki geldi. 22 aday adayı ortak imzalı dilekçe ile tepki gösterdi. "Çankaya ilçesinde belediye başkanı aday adaylığı için 25 başvuru yapılmış ve başvuru listeleri parti organlarının, üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Yayınlanan genelgede belirlenen sürede adaylık başvurusunda bulunmamış birinin adaylaştırılması (Özel'ın avukatı Hüseyin Can Güner) aday adayı başvurusunda bulunmuş 25 kişinin kamuoyunda itibarsızlaştırılmasının, rencide edilmiş olmasının yanı sıra, bu yönde alınacak bir karar hukuken ve siyaseten olumsuz sonuçların doğmasına da neden olacaktır. Saygılarımızla." Bu hafta da Çankaya adayı açıklanmayacak, 20 Şubat'a kadar süre olduğundan bahsediliyor.

SONUÇ

CHP İzmir depreminin artçı dalgaları sürüyor. İMAMOĞ- LU İLE HDP-DEM ANLAŞMAK İÇİN ÇILDIRIYOR. ÇANKAYA CEPHE SAVAŞINDA İMAMOĞLU İLE ÖZEL'İN İSTEDİĞİ İKİ İSİM KIRAN KIRANA ÇARPIŞIYOR.

Aziz Milletimiz, 'Kavga olan eve gelin vermez.'