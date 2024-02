Çankırı: CHP burada Ali Cengiz oyunu oynamıştır

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, muhalefete 'Ali Cengiz Oyunu' göndermesinde bulundu. Çankırı, "CHP zihniyeti yıllardır Ali Cengiz oyunu oynamıştır. Konak İzmir'i sırtına almış vaziyette. Biz bu yükü kaldıracağız" dedi. Çankırı, Eşrefpaşa bölgesinde 20 muhtar ile bir araya geldi.

'BÖLGEYİ KALKINDIRACAĞIZ'

Konak Belediyesi'nin bugüne kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na herhangi bir kentsel dönüşüm başvurusu olmadığını açıklayan Çankırı, "İmar planları ile zaman kazanarak insanları oyaladılar. CHP zihniyeti yıllardır burada Ali Cengiz oyunu oynamıştır. Konak İzmir'i sırtına almış vaziyette. Biz bu yükü kaldıracağız Biz bazı alanlarda kentsel dönüşüm bazı alanlarda ise yerinde dönüşüm yaparak burayı kalkındıracağız" diye konuştu. Öte yandan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan hediyelik eşya dükkanında çıkan yangın sonrasında bölgeye giderek incelemelerde bulunan Çankırı, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti. Çankırı, AK Belediyecilik döneminde buranın çehresinin nasıl değiştiğine herkes tanık olacak. Biz her an her şey olabilir ama bunu en az zarar ve en az riskle önleyelim zihniyeti ile çalışıyoruz çalışacağız" dedi.

"KIRILMA YAŞANACAK"

Eşrefpaşa Giritliler Derneği'ni de ziyaret edip Dernek Başkanı Ali Peynirci ve üyelerle bir araya gelen Çankırı, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde kent genelinde ciddi bir kırılma yaşanacağını kaydetti.