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Haberler Politika CHP’li Aslanoğlu: İzmir’de mutsuzluk var!

CHP’li Aslanoğlu: İzmir’de mutsuzluk var!

HABER MERKEZİ
CHP’li Aslanoğlu: İzmir’de mutsuzluk var!
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, aday belirleme süreci ile ilgili değerlendirme yaptı. "İzmir'de de bir mutsuzluk olduğunu görebiliyorum. Bu süreçte adayların belirleme yöntemleri ve sürecin nasıl olacağına ilişkin şehre genel yönetimimiz tarafından aktarılan şeylerde iyi bir iletişim kuramadığımızı düşünüyorum" dedi. Aslanoğlu, adayların belirlenmesi sürecinde İzmirlilerin görüşlerini genel merkeze aktardığının altını çizdi ve ekledi: "Bu süreçte mutlu muyum, değilim. Kentlinin kafasında soru işareti kaldı. Ama bu mutsuzluk ilerde yeni hatalara yol açmamalı" dedi.
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