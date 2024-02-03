Cumhur İttifakı adaylarına davul zurnalı karşılama

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ile Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, Milas- Bodrum Havalimanı'nda partililer tarafından davul zurna ile karşılandı. İstanbul'dan gelen Ayaydın ile Tosun, yaklaşık 750 aracın bulunduğu konvoy ile AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı önüne geldi. Kendilerini bekleyen kalabalığa hitap eden Ayaydın, Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun ile Bodrum ve Muğla'nın tüm sorunlarını ve çözümlerini bildiklerini söyledi.

Seçildiği takdirde görevinin Muğlalılara hizmet etmek olacağını dile getiren Ayaydın, "Dün Bodrum Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanını ziyarete gitmiş, ziyaretten sonra şöyle bir açıklama yapmışlar. Diyorlar ki, devlet bize yardım etmiyor ki iş yapalım. Siz devlete hangi taleple gittiniz de devlet size yardım etmedi? Siz Bodrumluların yollarını mı yaptınız, çöpünü mü topladınız? Kanalizasyon mu getirdiniz? Denizleri mi temizlediniz, Bodrum halkına halk plajları mı yaptınız? Hayır. Hiçbir iş yapmadınız" dedi.

"BELEDİYECİLİĞİ BİLMİYORSUNUZ"

Muhalefetin vatandaşa söyleyeceği, "Bunları yaptık, bu projelerimiz var" diyebileceği hiçbir hizmetinin olmadığını dile getiren Ayaydın, "Hiçbir proje hazırlamadınız. Çünkü siz belediyeciliği bilmiyorsunuz. Çünkü siz halka hizmet etmeyi görev kabul etmiyorsunuz. Sizler sadece makam koltuklarına oturmaya sevdalısınız" diye konuştu. Ayaydın, CHP'li rakibinin aday olduktan sonra yaptığı ilk açıklamasına da sert sözlerle tepki göstererek "Sadece projelerimiz yarışsın istiyordum, ancak söz hakkı doğdu. Rakibim belli ki belediyeciliğin ne demek olduğunu tam anlamamış. Belediyecilik dersi de vermemiz gerekecek" dedi. Ayaydın, seçildikleri takdirde Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin el ele vereceğini, çözülmeyen hiçbir sorunun kalmayacağını ifade etti.