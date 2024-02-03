‘Cumhur ittifakı zafere ulaşacak’

AK Parti Manisa'da Belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti mevcut başkanlardan Yunusemre'de Mehmet Çerçi, Ahmetli'de Ahmet Alhan, Gölmarmara'da Kamil Öz, Köprübaşı'nda Regaip Topuz tekrar aday gösterdi. Şehzadeler'de Yavuz Kurt, Akhisar'da Ömer İşçi, Saruhanlı'da Ekrem Cıllı, Soma'da Egemen Bülent, Kırkağaç'ta Fevzi Ok, Demirci'de Erhan Kara'yı aday çıkardı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "31 Mart'ta Manisa'dan çok farklı bir ses gelecek. Cumhur ittifakının sandıklarda zafere ulaşacağına hep birlikte şahit olacağız" diye konuştu.