Erdoğan-Putin- Cameron’un küresel manevraları

2024 yılı çok kutupluluğun jeopolitik ortamı belirlediği, büyük güçler olarak sayılan ABD, AB, Çin ve Rusya'nın yanı sıra Türkiye, Hindistan, Brezilya gibi yeni güçlerin öne çıktığı, aralarında kuracakları ittifak ve iş birlikleri ile uluslararası gündemde daha fazla söz sahibi olacakları ve küresel işleyişi derinden şekillendirecekleri bir dönemin başlangıcı olmaya aday görünüyor. Geçen hafta Türkiye merkezli küresel rüzgarlar esti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyesi oluşuna yönelik imza attığı gün ve saatlerde iki küresel gelişme oldu.

1. Rusya lideri Putin aniden Kaliningrad'a gitti. Ardından Putin'in Şubat ayında Ankara'ya geleceği açıklandı.

2. İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron (Aslında gölge başbakan) İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Dışişleri Bakanı ile bölgesel ve küresel fikir teatisinde bulundular.

Cameron ve Putin görüşmelerini bir kenara yazınız. Çok önemli rüzgarlar esecek.

İNGİLTERE ORTADOĞU'YA YENİDEN DÖNÜYOR

Bu arada, uzunca bir süre sessiz kalan İngiltere, Avrupalı ve küresel bir aktör olarak yeniden sahneye dönme sinyalleri veriyor.

AB'nin güvenlik endişesinin artması Brexit ile ayrılan İngiltere'nin AB'ye geri dönüşünü teşvik edebilir.

Ukrayna savaşı ile başlayan, Gazze savaşı ile devam eden süreçte ABD'yle ortak hareket eden, saldırgan bir İngiltere ortaya çıktı. Avusturalya ve Kanada'yı da yanında sürükledi.

Ancak, Hint asıllı Rishi Sunak yönetimindeki İngiltere'nin her ne pahasına olursa olsun İsrail'e destek veren politika izlemesi, Müslüman karşıtlığını açığa vurması, küresel sahneye dönme emareleri gösteren İngiltere için hiç de olumlu sonuç vermeyecek.

Rusya Lideri Putin'in sınır dışındaki Rusya toprağı olan

ve Kuzey denizindeki en büyük deniz üssü olan Kaliningrad'a sürpriz ziyareti manidardır.

Çünkü İsveç'in (Daha önce de Finlandiya'nın) NATO üyesi olmasıyla, Rusya deniz üssü çepeçevre NATO tarafından kuşatılmış duruma geldi.

KALİNİNGRAD DENKLEMİ

Rusya ve NATO ordularının Baltıklar'da askeri çatışma içine girmesi halinde ittifak güçlerinin Kaliningrad'ı 2 gün içinde ele geçirebileceği öne sürüldü.

Çin'de yayın yapan eastday. com haber sitesi, Baltıklar'da Rusya ile NATO arasında bir çatışma çıkması durmunda yaşanması muhtemel senaryoyu içeren bir makale yayınladı.

Makaleye göre NATO, Rusya'nın en batısındaki Kaliningrad'ı 2 gün içinde kontrolü altına alabilir. Rusya'nın buna cevaben 5 gün içinde 5-8 Avrupa başkentini vurabileceğini belirten makalenin yazarı, bunun sonucunda çatışmanın bölgeselden küresel boyuta geçeceğinin altını çizdi.

Daha önce Washington merkezli Jamestown Foundation 'ın Pentagon uzmanı Richard Hooker Rusya'nın NATO ülkelerine karşı bir harekatının Kaliningrad Bölgesi'ne 'mal olacağını' savunmuştu.

'How to Defend the Baltic States' (Baltık Ülkeleri Nasıl Korunur) adlı raporunda, NATO'nun Rusya'nın batısındaki Kaliningrad bölgesini ele geçirme olasılığını değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Hooker, "Bölgedeki ABD ve Polonya kara birliklerinin sayısı artırılırsa Rusya ani saldırıya dayanamaz ve bu bölge üzerindeki kontrolü kaybeder" iddiasında bulunmuştu.

Kaliningrad'a dikkat.

SONUÇ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ve İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile yaptığı ve yapacağı küresel temasları bir kenara yazınız.

Başkan Erdoğan küresel aktörlüğünü 2024 yılında da net ve açık gösterecek.

Türkiye oyun kuran bir ülke konumuna geliyor.

Yeni dünya haritalarının hazırlandığı masalarda artık Türkiye de olacak.