“Esnafımıza her türlü desteği vereceğiz”

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, Sevgi Yolu'nda esnafları ziyaret etti.Burada konuşan Uluçay, "Kalkınma yerelde başlar şiarıyla AK Belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin farkını bir kez daha Afyonkarahisar'ımızda hissettireceğiz. Yerel esnaflarımıza kalkınmaları için her türlü desteği vereceğiz" dedi. AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Uluçay Sevgi Yolu'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Uluçay'a önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve teşkilat mensupları eşlik ettiler. Esnaf ziyaretinde konuşan Uluçay, "Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu ve teşkilat mensuplarımız ile birlikte Sevgi Yolu'ndaki esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnaflarımız hem davamıza hem Sayın Bakanımıza her zaman sahip çıktı, şimdi de sahip çıkacaklarından hiçbir şüphemiz yok. Yerel esnaflarımıza kalkınmaları için her türlü desteği vereceğiz. Esnafımızı ileri seviyede kalkındırmak adına projelerimiz var. Ben de içlerinden gelen bir esnaf olarak talep ve isteklerini yakinen bildiğim için inşallah çözeceğim" dedi.