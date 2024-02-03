İsyan Karşıyaka’ya sıçradı!

CHP Parti Meclisi tarafından Karşıyaka Belediye Başkan Adayı olarak Behice Yıldız İşçimenler'in gösterilmesi sonrası bir grup partili dün Karşıyaka Çarşı'daki ilçe başkanlığı binası önünde sloganlar ile genel merkeze tepki gösterdi. CHP'de bir çok ilçede kriz yaşanmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özel'in kurultay sürecinde 'önseçim' sözünün verdiği sonrasında ise adaylarda memnuniyet anketine bakacaklarını söylediği süreçte adayların PM'de kesinleşmesinin ardından kentte 'ithal aday' tepkisi yükseldi. Karşıyaka'da belediye başkan adayı olarak Behice Yıldız İşçimenler gösterilmişti. Partinin ilçe binası önünde toplanan bir grup İşçimenler'in adaylığına karşı çıkmak için eylem yaptı..