  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika ‘Tüm adaylarımız yerli ve üretken’

‘Tüm adaylarımız yerli ve üretken’

HABER MERKEZİ
‘Tüm adaylarımız yerli ve üretken’
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, tüm adaylarını "yerli ve üretken" sıfatlarıyla tarif ederek, "Başta Büyükşehir Adayımız Sayın Hamza Dağ olmak üzere; tüm isimler yaşadıkları yerin seveni ve sevileni, tartışmasız bir parçası. İzmir'in yüzü, İzmir'in aynası. Her biri alanlarının uzmanı, işinin ehli. İzmir, kendisini içlerinden birine, sözünün eri olacak isimlere gönül rahatlığıyla emanet edecek" diye konuştu. AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, 30 ilçemizde, her bir İlçe Belediye Başkan Adayımız, yola çıktığı ilçeyi avcunun içi gibi biliyor; çünkü oranın insanları. İçlerinden biri. Başarı hikayeleri olan, işlerinin ehli isimler. 'Önce insan önce şehir' diyerek liyakatle çalışacak, hizmeti en adil biçimde vatandaşın ayağına götüreceklerdir. Yorgun İzmir; bizimle ayağa kalkmak istediğine asla pişman olmayacak."
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA