‘Tüm adaylarımız yerli ve üretken’

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, tüm adaylarını "yerli ve üretken" sıfatlarıyla tarif ederek, "Başta Büyükşehir Adayımız Sayın Hamza Dağ olmak üzere; tüm isimler yaşadıkları yerin seveni ve sevileni, tartışmasız bir parçası. İzmir'in yüzü, İzmir'in aynası. Her biri alanlarının uzmanı, işinin ehli. İzmir, kendisini içlerinden birine, sözünün eri olacak isimlere gönül rahatlığıyla emanet edecek" diye konuştu. AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, 30 ilçemizde, her bir İlçe Belediye Başkan Adayımız, yola çıktığı ilçeyi avcunun içi gibi biliyor; çünkü oranın insanları. İçlerinden biri. Başarı hikayeleri olan, işlerinin ehli isimler. 'Önce insan önce şehir' diyerek liyakatle çalışacak, hizmeti en adil biçimde vatandaşın ayağına götüreceklerdir. Yorgun İzmir; bizimle ayağa kalkmak istediğine asla pişman olmayacak."