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Haberler Politika Turgutlu’daki Erzurumlular Oğan’ı bağrına bastı

Turgutlu’daki Erzurumlular Oğan’ı bağrına bastı

SERKAN TATLI
Turgutlu’daki Erzurumlular Oğan’ı bağrına bastı
Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan, gerçekleştirdiği Erzurumlular Derneği ziyaretinde büyük coşkuyla karşılandı. Ziyarette Erzurumluları çok yakından tanıdığını belirten Oğan'a Turgutlu Erzurumlular Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şevket Şahin tarafından 'Fahri Hemşehrilik' belgesi verildi. AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş ve MHP İlçe Başkanı Halil Konuş'unda katıldığı ziyarette Yunus Oğan Turgutlu'da yaşayan Erzurumlu vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sorunları sıkıntıları bildiklerini ve Turgutlu'da Cumhur İttifakı iktidarı ile bu sıkıntıların son bulacağını söyledi. Oğan, "Turgutlumuzda sorunları sıkıntıları yakından takip ediyoruz, sizlerde bize bugün olduğu gibi bu sıkıntıları iletiyorsunuz hepsini not alıyoruz. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı Turgutlu'da seçimi kazandığımız andan itibaren bu sıkıntıları iktidarımızın, büyükşehir belediyemizin kısacası Cumhur İttifakımızın gücüyle tek tek çözeceğiz. Ne Turgutlu'nun ne de bizlerin artık kısır çekişmelere, siyasi ayrışmalara ayıracak vakti yok, Turgutlu hizmet bekliyor" dedi.
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