Zenne ile dansa tepki geldi, adaylıktan çekildi

CHP'nin Aydın'ın Nazilli ilçesinden Milletvekili Süleyman Bülbül'ün ısrarı üzerine belediye başkan adayı olarak gösterdiği Gamze Yolcu Metin, ilçe örgütünde krize neden oldu. CHP'ye bir yıl önce üye olan Metin, partide merdivenleri kısa sürede tırmandı. Metin, 14 Mayıs genel seçimlerinde Milletvekili adayı olarak gösterilen ancak meclise giremedi. CHP'li vekil Bülbül'ün ısrarı üzerine Metin'in ismi CHP Nazilli Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Metin, partililerin tepkisi nedeniyle bir türlü seçim kampanyasına başlayamadı. Tepkilerin odağında yer alan Metin'in, şarkıcı Mehmet Sümer'in klibinde zenne ile karşılıklı göbek attığı görüntüler ise bardağı taşıran son damla oldu. Tepkilerin giderek artması üzerine Gamze Yolcu Metin genel merkeze gönderdiği bir dilekçe ile CHP Nazilli Belediye Başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.