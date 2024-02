Dağ’dan İzmir için müjde üstüne müjde

İzmirlilerin toplu ulaşımda büyük avantaj sağladığı ikinci ve sonraki binişleri ücretsiz hale getiren 90 dakika uygulamasını tekrar getireceklerini söyleyen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, şimdi de seçilmelerinin ardından suya yüzde 50 indirim uygulayacaklarını açıkladı. Buca'da Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu'nun Buca Atlı Spor Kulübü'nde düzenlediği kahvaltı programına katılan Dağ, göreve geldiği günden itibaren hayata geçirmeyi hedeflediği bazı projelerle ilgili bilgi verdi.

'BİZ BAŞARABİLİRİZ'

Gittikleri her yerde vatandaşların talep ve isteklerini not aldıklarını anlatan Dağ, "İzmir'imiz her daim güzel, her daim biricik fakat; ne yazık ki, güzeller güzeli İzmir'imiz yıllar boyunca kötü belediyecilik uygulamaları nedeniyle değerli zamanını kaybetti. Altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevre düzenlemesine varıncaya kadar her alanda yaşanan sıkıntılar sizleri umutsuzluğa sevk etmesin. İzmir nice karanlıkları, karamsarlıkları geride bırakarak kurtuluşun sembolü olmuş şehri abidedir. İzmir varsa umut vardır. Ne diyoruz her defasında 'Biz İzmir'iz Başarabiliriz' dedi.

ULAŞIM GÜÇLENECEK

Şehrin altyapısını sil baştan yenilerken, alternatif yollar ve yeni metro hatlarıyla ulaşım ağını güçlendireceğini dile getiren Dağ, sağlam ve güvenli konutlar inşa ederken sosyal belediyeciliği de ihmal etmeyeceklerini kaydetti. İhtiyaç sahibi vatandaşların, esnafın, çiftçi, sanayici, işçi ve emeklileri gözeteceklerini anlatan Dağ, İzmirlilere 1 Nisan'dan itibaren su faturalarında yüzde 50 indirim sözü vererek şöyle devam etti: "İzmir, Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan şehir. Bu durumdan çok rahatsız olduğumuzu ifade etmek isterim. Bir İzmirli olarak, en temel ihtiyaç olan suyun; İzmirli hemşehrilerimize en pahalı ücret tarifesinden sunulması gerçekten bu şehre yapılabilecek en büyük haksızlıklardan biridir."

'İNDİRİM YAPACAĞIZ'

İzmirlilerin sık sık su faturasıyla ilgili şikayetlerini duyduğunu belirten Dağ, "İzmir'de 0-10 metreküp için 22,09 TL su bedeli ve 11,04 TL atık su bedeli olmak üzere toplamda 33,13 TL olmakta. 20 metreküpü geçildiğinde bu fiyat 80 liraya kadar çıkabilmektedir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu kardeşinize nasip olduğunda 1 Nisan'dan sonra tüm hemşehrilerime müsterih olsunlar ilk iş olarak en temel ihtiyaç olan su ücret tarifesinde yüzde 50 oranında indirime giderek su faturalarını yarı yarıya indireceğiz. Yapacağımız su ücret tarifesindeki indirim, vatandaşlarımızın bütçesine nefes aldıracak. Aile ekonomisine katkıda bulunacak. Ayrıca sadece tarife indirimi ile değil, altyapı çalışmalarımızla ve yenilikçi su politikalarının uygulanmasıyla yaşadığımız çağa aykırı bir şekilde yaşanan su kesintilerine de son vereceğiz"diye konuştu

31 MART'A KADAR HAMZA DAĞ'A DESTEK

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de toplantıda yaptığı konuşmada, "Hamza Dağ'ın yanındayız. MHP olarak Hamza Dağ'ın yanında ter dökeceğiz, çalışacağız. 31 Mart'a kadar Cumhur İttifakı bileşenlerinin yanında olacağımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. Buca'nın alt yapı ve trafikle ilgili sorunlarına dikkat çeken AK Parti Buca Belediye başkan adayı Adnan Öztekin de Buca'nın sorunlarını bildiklerini söyledi.

ALSANCAK'TA 'YAŞAM TARZI' MESAJI

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, dün akşam da Alsancak'ta kafe ve eğlence merkezlerinde gençlerle sohbet etti. Dağ başkan olduğunda Alsancak'taki iklimin değişmeyeceğini söyledi. Korku siyasetine gerek olmadığını belirterek muhalefetin yaptığı siyasete gönderme yapan Dağ, "Biz İzmirliyiz, İzmir evladıyız. Şehir kaybediyor. Şehrin 5 yıl daha kaybetmesine gerek yok. Ben bu şehrin çocuğuyum, Ceyda Hanım bu şehrin çocuğu. Biz de bu sokakları seven insanlarız. Başkan olduğumuzda kapılarına mühür vurmayacağız. Kimsenin alanına müdahale edecek halimiz yok" ifadelerini kullandı.