Irak’ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit oldu. Saldırıda iki asker yaralandı. MSB'den yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.