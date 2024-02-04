İskenderun’da depremin yaraları sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen bölgelerden Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu. Yeni Asır olarak depremden etkilenen iller arasında yer alan Hatay'ın İskenderun ilçesinde gördüğümüz manzara bizlere Hatay'da aradan geçen 1 yıllık süreçte hayatın normale dönmeye başladığını, hem vatandaşların hem de hükümet yetkililerin depremin yaralarını sarmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini gözler önüne serdi.

'VATANDAŞIMIZ MEMNUN'

Gözümüze çarpan çalışmalardan biri de bölge halkının Acil Durum Hastanesi olarak bildiği İskenderun Devlet Hastanesi oldu. Yeni Asır'a konuşan İskenderun Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Veysel Yıldırım, 8 ay gibi kısa bir sürede inşası tamamlanan 200 yataklı devlet hastanesinde 4 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirdiklerini ve günde ortalama 1500 hastaya hizmet verdiklerini söyledi. Başkan Erdoğan'ın dün resmi açılışını yaptığı İskenderun Devlet Hastanesi ile ilgili Yeni Asır'a bilgi veren Başhekimi Dr. Yıldırım, hastanede 31 yoğum bakım yatağının mevcut olduğunu, 7 ameliyathane ve 42 tane de poliklinik olduğunu anlattı. Bugüne kadar 51 bin hasta muayene ettiklerini ifade eden Yıldırım, "2100 hastamızın da yatışını yaparak tedavi ettik. 4 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirdik" dedi. Geçen yıl 6 Şubat'taki depremin ardından insanların yaşamındaki birçok alışkanlığın değiştiğini vurgulayan Yıldırım, "Depremden sonra sahra hastanesinde yani çadırlarda hizmet vermeye başlamıştık. Çok şükür o günlerden bugünlere geldik. Vatandaşımız sağlık hizmetini olumlu olarak karşılıyor" dedi.