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Haberler Politika “Karabağlar’ın sorunlarının çözümünü biliyoruz”

Karabağlar’ın sorunlarının çözümünü biliyoruz”

HABER MERKEZİ
“Karabağlar’ın sorunlarının çözümünü biliyoruz”
AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, seçim çalışmalarına hızla devam ediyor. İlçedeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Başkan Adayı Tunç, Karbağlar'ın 1 Nisan sabahına farklı bir şehircilik anlayışı ile uyanacağına dikkat çekerek, Karabağlar'a sadık kaldığını sonuna kadarda sadık kalacağını, ilçede yaşayan 7'den 70'e herkesi hak ettiği yatırım, hizmet ve hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşturacaklarını söyledi. Hep birlikte, güçlü bir biçimde çalışarak Karabağlar'ı hak ettiği yatırıma ve yaşam standartlarına kavuşturacaklarını dile getiren Mehmet Sadık Tunç, 6 yılı Karabağlar Kaymakamı olmak üzere 11 yıldır bu kentteyim. Biz bu kentin tüm sorunlarını ve bu sorunların nasıl çözüleceğini çok iyi biliyoruz" dedi.
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