Kilise saldırısı bağlantılı 17 DEAŞ’lı yakalandı

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar neticesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının failleri ve söz konusu saldırı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlarda 17 kişi yakalandı, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce Şanlıurfa, Bursa, Hatay, İstanbul, Antalya, Kilis ve Kayseri'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi