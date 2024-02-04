“Kimse mağdur olmayacak”

6 Şubat depremlerinin ardından, Hatay'da ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslim töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Temel atmasının üzerinden 1 yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek, yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun" dedi.

'ASRIN DAYANIŞMASI'

Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, "Yaklaşık bir yıl önce 6 Şubat gününün erken saatlerinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliği ile yüreklerimizi yakmayı sürdürmektedir. Buradan depremde kaybettiğimiz 53 binin üzerindeki vatandaşımızın her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Deprem 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 7 bine yakın köy ve mahallemizde ağır yıkıma yol açarken, 14 milyon vatandaşımız afetten doğrudan etkilendi. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürerek o zor günlerin geride kalmasını temin ettik" dedi. Devletimizin anında harekete geçtiğini belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye tek yürek tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştur" dedi.

ANAHTARLARI ALDILAR

Hatay'ın, can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımından depremden en büyük zararı gören şehrimiz olduğunu da anlatan Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Depremden sonraki ikinci gün Hatay'a geldiğimizde karşılaştığımız tabloyu asla unutmadık. Tabi depremin ardından önceliğimizi arama-kurtarma faaliyetlerine, kış şartlarının daha da elzem hale geldiği acil ihtiyaçların karşılanmasına verdik. Hatay'da 150 bine yakın hak sahibi belirledik. Bugün 6 bin 572'si il ve ilçe merkezlerinde, 703'ü de kırsalda olmak üzere 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz. Hak sahiplerimize yeni yuvalarının hayırlı, uğurlu olmasını, evlerinde sağlıkla, huzurla, mutlulukla oturmalarını diliyorum."

200 BİN KONUT TESLİMİ

Depremden zarar gören şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaların kesintisiz süreceğini anlatan Başkan Erdoğan, "İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Amacımız takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturmaktır. Böylece temel atmasının üzerinden bir yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız" diye konuştu.

'MÜSTERİH OLUN'

"Deprem şehirlerimizde yeni yerleşim yerlerinin inşası ile tüm hak sahiplerinin ev veya iş yerlerine kavuşmasını sağlayacağız" diyen Başkan Erdoğan, "Defne Hastanesi ile ilgili ne dediler? Yok böyle bir şey dediler. Ne oldu? Biz Defne'yi yaptık" dedi ve ekledi: "Açılışını da bizzat bu kardeşiniz gerçekleştirdi. Çünkü biz yalan üzerine hakikati bina etmedik. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak."

ALATLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yazar Alev Alatlı için dün Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, merhumun çocuklarına baş sağlığı diledi. Başkan Erdoğan, "Şu anda ebediyete, Hakk'a ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi, 'Anneciğim, ablacığım'. Böyle bir güzelliği vardı. Bizimle yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizi inşallah Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan cennetinde bir arada, haşru cem eylesin" diye konuştu.