Özel, “Beni İmamoğlu’ndan kurtarın” dedi mi?

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni Genel Başkanı Özgür Özel önceki hafta (22 Ocak) akşam yemeğinde buluşup 2 buçuk saat başbaşa görüşmüşlerdi. Günler sonra, bu görüşmede ne konuştukları hakkında kulislere müthiş bir bilgı sızdı. Yerel seçimler için geri sayım devam ederken, CHP'de eşbaşkanlar Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında anlaşmazlık olduğu iddiaları gündemden düşmüyor. Konuyla ilgili son çıkış gazeteci Enver Aysever'den geldi. Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, Özel'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, "Genel başkanım beni bu adamdan (Ekrem İmamoğlu) kurtarın" dediğini iddia etti.

Aysever aynı zamanda, "İsterse bunu yalanlasınlar, ispatlarım" açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA SÖYLEDİ

Aysever açıklamasında, "Ekrem Bey ile Özgür Bey'in Tunç Bey'in ismini çizdiğini ben çoktandır biliyorum. Ekrem Bey'in şöyle bir durumu var.

Maalesef Özgür Bey kendi genel başkanlığını elde edemeden genel başkanlık süresi dolacak.

Ekrem Bey talimat veriyor.

Tartışma çıktığı zaman da bu iş çözülemiyor. Neticede Ekrem Bey'in dediği oluyor. Bildiğim, emin olduğum bir şey var. Özgür Bey ile Kemal Bey'in yaptığı ikili görüşmede, Özgür Bey diyor ki, 'Genel Başkanım lütfen beni bu adamdan kurtarın.' Şaka gibi geliyor değil mi? Ama gerçek..." ifadelerine yer verdi.

"YALANLAMA OLURSA İSPATLARIM"

Sözlerinin devamında iddiasını bir adım daha öteye taşıyan Aysever, "İstedikleri kadar yalanlasınlar, bunu her yerde ispatlarım. Kemal Bey'e pişman olduğunu, Ekrem Bey'in başına bela olduğunu ve parti kültürünü bilmediğini söylüyor" dedi.

CHP'deki gelişmeleri takip ediyoruz.

CHP CADI KAZANI.

Zaman ve mekan değişse de CHP'de kurulduğu günden bugüne aynı kodlar, aynı bakış açıları üzerinden ilerliyorlar.

Hizipçilik, ayak oyunları, kaydırmalar, dar alanda paslaşmalar, kavga, kıskançlık, tatminsizlik, öncelik millet değil, particilik, kendi kariyerleri için gözünü karartan insanlar göze batıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, CHP'nin içinde yaşananları Bursa'da yaptığı konuşmada veciz şekilde anlattı:

'8 ay öncesinde 85 milyonu kucaklaştırmaktan dem vuranlar, bugün sabah-akşam kavga ediyor. Önce millete umut diye pazarladıkları Cumhurbaşkanı adaylarını ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler. Etraflarında pervane oldukları Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Ardından bu sefer kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular. Gün geçmiyor ki milletçe yüzümüzü kızartacak bir skandala, bilhassa gençlerimizin siyaset kurumuna yönelik güvenini zedeleyen bir ayak oyununa şahit olmayalım." CHP BİR TİYATRO SAHNESİ.

KOMEDİ DE VAR, TRAJEDİ

DE VAR.

Bilindiği gibi, genelde seyirciyi güldürmek amacıyla oluşturulan senaryoların sahnede sergilenmesine komedi tiyatrosu denilir. Trajedi ise daha çok acıklı olayların öne çıkarıldığı bir tiyatro türüdür.

Tiyatro dediğin izlendikten günler sonra bile aklınıza geldiğinde kimi zaman hüzünlendirebilir, kimi zaman gülümsetebilir ama her durumda iz bırakır.

Lütfen bakınız.

CHP'de İzmir depreminin artçı dalgaları sürüyor. CHP'DE MÜTHİŞ ÇANKAYA VE KADIKÖY

CEPHE SAVAŞINDA EKREM

İMAMOĞLU İLE ÖZGÜR

ÖZEL'İN İSTEDİĞİ İSİMLER

KIRAN KIRANA ÇARPIŞIYOR.

İmamoğlu, HDP-DEM İLE ANLAŞMAK İÇİN ÇILDIRIYOR.

CHP tepelerinde, KUPON BELEDİYELER olan Çankaya ve Kadıköy'de müthiş bir cephe savaşı var. CHP MYK ve Parti Meclisi'nin 'önceki gün yaptığı toplantıda Ekremciler ile Özelcilerin anlaşamaması nedeniyle ÇANKAYA VE KADIKÖY belediye Başkan adayları yine belirlenemedi. Gelecek haftaya kaldı. Esenyurt ve Adalar konusu ise CHP ile HDP-DEM arasında yapılan pazarlıklar sürdüğünden haftaya ertelendi.

Ekrem İmamoğlu'nun adamı olarak genel başkan yardımcısı Gül Çiftçi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamı olarak Alper Taşdelen, Özgür Özel'ın adamı olarak aynı zamanda avukatı olan Hüseyin Can Güner çekişmesi sürüyor. Mansur Yavaş da Alper Taşdelen veya yakın kurmayı Bekır Ödemiş'i istiyor.

CHP eşbaşkanları Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner ve Ekrem İmamoğlu'nun istediği Gül Çiftçi'nin ön plana çıkarılmasına, diğer 22 aday adayından tepki geldi.

22 Çankaya aday adayının ortak açıklaması: "Belirlenen sürede adaylık başvurusunda bulunmamış bir kişi (Not: Özgür Özel'ın avukatı Hüseyin Can Güner) aday adayı başvurusunda bulunmuştur.

Burada alınacak bir karar hukuken ve siyaseten olumsuz sonuçların doğmasına da neden olacaktır.