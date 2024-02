Özel: Listeler dört dörtlük olmayabilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin büyükşehir ve 17 ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Gençlerin önünü açtıklarını kaydeden Özel, değişim vaadinin sürdüğünü belirterek, aday listelerinden kadınlara ve gençlere yer verdiklerini ifade etti. Özgür Özel, " Türkiye'de değişimin peşindeyiz. Yeni bir yol yürüyoruz. Yürüdüğümüz yol kendinden emin cesur, güçlü ve genç kadroların yoludur. Yanı başımızda İzmir var, listeleri açıklandı. İzmir'de listelerimizde 14 tane 40 yaş altı belediye başkan adayımız var. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Listeler dört dörtlük olmayabilir. Çünkü geldik önümüzde takvimi bulduk. Her yerde yeterince kadın aday yoktu, bundan sonra olacak. Her yerde gençler yeterince yüreklendirilmemişti ama bundan sonra olacak. İstediğimiz her yerde istediğimiz her şeyi yapamadık. Bu yolda ülkemizin kaderini değiştirmek için hep birlikte 86 milyonla birlikte yürümeye kararlıyız" dedi.

İTTİFAKI ÇOK İSTEDİK

Konuşmasında ittifaklara da değinen Özgür Özel, ittifakın olmasını çok istediklerini ve ittifakın olması için her şeyi yaptıklarını söyledi. Özgür Özel, " 6 okundan biri milliyetçilik olan bir siyasi hareketiz. Bu ittifakı çok isterdim Ankara'da kurayım, kuramadık" dedi.