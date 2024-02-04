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Haberler Politika Selvitopu’ndan Böke ve Bakan’a sert tepki

Selvitopu’ndan Böke ve Bakan’a sert tepki

HABER MERKEZİ
Selvitopu’ndan Böke ve Bakan’a sert tepki

Partisi tarafından aday gösterilmeyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, aday belirleme süreci ile ilgili eleştirilerde bulundu. Selvitopu, isim vermeden MYK'de yer alan İzmirli isimler olan Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile milletvekilleri Murat Bakan, Deniz Yücel ve Gökçe Gökçen'i hedef aldı.

İZMİRLİ İSİMLERİ HEDEF ALDI

Selvitopu, "Karabağlar, Partimiz MYK'sinde yer alan İzmir temsilcilerinin iki dudağının arasından çıkan tercihlerle şekillendirilemeyecek ve partimizin İzmir'deki genel oy oranını derinden etkileyecek kadar büyük ve önemli bir ilçedir" dedi. Selvitopu MYK'nın İzmirli isimleri olan Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile milletvekilleri Murat Bakan, Deniz Yücel ve Gökçe Gökçen'i isim vermeden hedef aldı.

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