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Haberler Politika Tacettin Bayır: Karaburun’u Atina’ya mı Tacettin Bayır bağladınız!

Tacettin Bayır: Karaburun’u Atina’ya mı Tacettin Bayır bağladınız!

HABER MERKEZİ
Tacettin Bayır: Karaburun’u Atina’ya mı Tacettin Bayır bağladınız!
CHP İzmir eski milletvekili Tacettin Bayır, ithal aday tepkilerinin yaşandığı Karaburun ile ilgili olarak sert bir açıklama yaptı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in 'Çiğli dışında hiçbir yer değişmeyecek' açıklamasını eleştiren Bayır, "Karaburun'u Atina'ya mı bağladınız" dedi. Bayır, "Sayın Yücel madem değiştirebiliyor ise niye sadece Çiğli, Karaburun'u Atina'ya mı bağladınız" dedi. Bilindiği üzere Çiğli'de Uygar Yıldırım'ın aday gösterilmesi sonrası bazı partililer ilçe binası önünde eylem düzenlemişti. MYK toplantıda süreci yeniden ele almış ve Çiğli adayı olarak Onur Emrah Yıldız'ı belirlemişti.
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