‘Türkiye uzayda konuşuluyor şehir hala kokuyor’

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı partisinin Konak teşkilatı üyeleriyle ile bir araya geldi. İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen buluşmaya teşkilatın tam kadro ile katılım sağladığı görüldü. "Konak İçin Gelişim Zamanı" tezahüratları eşliğinde konuşma yapan Çankırı, 26. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili iken 2018 yılında düzenlenen Konak Kongresine misafir olarak geldiğini şimdi ise sahnede Konak Belediye Başkan Adayı olarak yer almanın gururunu yaşadığını anlattı.

'NAKIŞ GİBİ İŞLENİYOR'

İzmir'in sorunlarının kendi sınırlarını aştığını aktaran Çankırı, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez bir Cumhurbaşkanının belediye başkanlığı tecrübesine sahip olduğunu hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız hizmeti yerelden merkeze nakış misali işleyerek makamını temsil ediyor. Dolayısıyla bu noktada kentlerin içinde bulunduğu tabloya o kadar hakim ki. İzmir için bu yüzden çok dertlenmiş vaziyette. Düşünün ki Türkiye Cumhuriyeti artık uzayda konuşulan bir devlet iken İzmir'in hala kokan körfezin konuşuyoruz" dedi. 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde rekor bir oy oranı ile Konak'ta tarih yazacaklarını aktaran Çankırı şunları söyledi: "Konak'ta birlikte tarih yazacağız. Hep beraber bu teşkilatın gücünün ne kadar büyük olduğunu göstereceğiz."

"TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUZ"

Çankırı ardından Gültepe Cemevi'ni ziyaret etti. AK Parti hükümetleri döneminde kutuplaşmanın değil uzlaşının ve birleştirici gücün konuşulduğunu açıklayan Çankırı, "AK Parti'nin İzmir'de zafer kazanacak olması birilerini her zaman rahatsız etmiştir. Bizim zaferimiz AK Belediyeciliği gören hizmetle buluşan kentlerdir. Ayrıştırmanın bize aykırı olduğunu yıllardır anlatıyoruz. Hesap soran değil teşekkür eden taraftayız" dedi.