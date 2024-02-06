Depremzede kardeşlerimiz yalnız değil

Bugün, asrın felaketi 6 Şubat depreminin yıldönümü. Devlet, 11 il, 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları unutmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta deprem şehitlerini ziyaret edecek, afet konutlarının kura teslim törenine katılacak.

VERİLEN SÖZLER TUTULUYOR

Asrın felaketi asrın dayanışmasına dönüşüyor verilen sözler tutuluyor. Başkan Erdoğan, deprem şehirlerinin yeniden inşa ve ihyası için devletin tüm imkânlarını seferber etti. 14-28 Mayıs seçimleri de deprem gündeminin önüne geçmedi. Yılsonuna kadar 200 bin evi teslim edilecek.

KONUTLARI DA İNCELEYECEK

Başkan Erdoğan bugün Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri kabristanını ziyaret edecek ardından deprem konutları kura teslim törenine katılacak. Azerbaycan hükümeti ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılarda incelemelerde bulunacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün ailelerine başsağlığı diledi. Alınan bilgiye göre Erdoğan, Gülen ve Öztürk'ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden sonra, 14 Şubat'ta Kahire'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaretle ilişkilerde bir sonraki aşamaya geçilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, Mısır Türkiye ilişkileri konusunda, "Asıl stratejik hat bizim tarihsel yolculuğumuzdur, iki hat olarak bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Türkiye'nin insansız hava araçları ve diğer teknolojileri sağlaması konusunda mutabakatımız da var" diye konuştu.