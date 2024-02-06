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Haberler Politika Gezeravcı’nın dönüş yolculuğu başlıyor

Gezeravcı’nın dönüş yolculuğu başlıyor

HABER MERKEZİ
Gezeravcı’nın dönüş yolculuğu başlıyor
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün saat 17.00'da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılarak Dünya'ya dönüş yolculuğuna başlaması bekleniyor. 2 kez rötara uğrayan yolculuğun 9 saat 25 dakika sürmesi planlanıyor. Gezeravcı ile birlikte 3 astronotu daha taşıyacak olan Dragon kapsülünün, ilk olarak 3 Şubat'ta ISS'den ayrılacağı duyurulmuştu. İniş yapılacak bölgedeki hava muhalefeti sebebiyle 5 Şubat'a ertelenen dönüş yolculuğu, bir kez daha olumsuz hava koşullarına takılarak 6 Şubat'a sarktı. NASA ve SpaceX tarafından yapılacak son değerlendirmelerin ardından bugün Türkiye saati ile 17.00'da ISS'den ayrılması beklenen "Ax-3" mürettebatının, bu gece saat 02.25 sularında Florida açıklarına iniş yapması bekleniyor. Atlas Okyanusu ya da Meksika Körfezi'ndeki 7 potansiyel noktadan birine iniş yapması planlanan Gezeravcı, ardından kendisini bekleyen gemi aracılığıyla kapsülden karaya taşınarak bir süre müşahede altında tutulacak.
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