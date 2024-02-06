Gezeravcı’nın dönüş yolculuğu başlıyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün saat 17.00'da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılarak Dünya'ya dönüş yolculuğuna başlaması bekleniyor. 2 kez rötara uğrayan yolculuğun 9 saat 25 dakika sürmesi planlanıyor. Gezeravcı ile birlikte 3 astronotu daha taşıyacak olan Dragon kapsülünün, ilk olarak 3 Şubat'ta ISS'den ayrılacağı duyurulmuştu. İniş yapılacak bölgedeki hava muhalefeti sebebiyle 5 Şubat'a ertelenen dönüş yolculuğu, bir kez daha olumsuz hava koşullarına takılarak 6 Şubat'a sarktı. NASA ve SpaceX tarafından yapılacak son değerlendirmelerin ardından bugün Türkiye saati ile 17.00'da ISS'den ayrılması beklenen "Ax-3" mürettebatının, bu gece saat 02.25 sularında Florida açıklarına iniş yapması bekleniyor. Atlas Okyanusu ya da Meksika Körfezi'ndeki 7 potansiyel noktadan birine iniş yapması planlanan Gezeravcı, ardından kendisini bekleyen gemi aracılığıyla kapsülden karaya taşınarak bir süre müşahede altında tutulacak.