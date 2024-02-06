‘Hedefimiz asra Türk mührünü vurmaktır’

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart'ta yapılacak 2024 Yerel Seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesini, "Türk ve Türkiye Yüzyılında Üretken Belediyecilik" başlığıyla paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından açıklandı. Durmaz, "Ülkemiz 31 Mart 2024 tarihinde, doğuracağı sonuçlar itibariyle çok önemli bir seçime gidecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, yarım asrı devirdiği siyasi tarihinde, siyasetinin merkezine her daim milletimizin ali menfaatlerini koymuştur. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yıllar önce ortaya koyduğu 'Lider Ülke Türkiye' vizyonu doğrultusunda bugünlere geldik" dedi.

100 MADDEDEN OLUŞUYOR

MHP'nin milli ve manevi değerler ekseninde şekillenen belediyecilik anlayışını; 3 ana tema, 9 ilke ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ithafen 100 madde halinde Türk milletinin değerlendirmesine ve onayına sunduğunu anlatan Durmaz, "Hedefimiz; milli ve manevi değerler ekseninde şekillenen, ahlaki ilkeleri öne alan ve değer merkezli bir belediyecilik anlayışı ortaya koyarak "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın" arifesinde; üzerimize koşar adım gelen asra Türk mührünü vurmaktır" dedi.