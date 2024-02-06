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Şehit pilotlarımız son yolculuklarına uğurlandı

HABER MERKEZİ
Şehit pilotlarımız son yolculuklarına uğurlandı
Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit düşen Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk son yolculuklarına uğurlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında düzenlenen resmi törenin ardından şehitler Gülen ve Öztürk'ün naaşları, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı. Namazın ardından cenaze arabasına konulan şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere Karşıyaka Polis Şehitliğine götürüldü.
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