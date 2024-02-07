Asrın felaketinden asrın dayanışmasına

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

"Bir yıl önce bugün evlerimizi başlarımıza yıkan, yüreklerimizi dağlayan büyük bir felaket yaşadık, adeta dünyamız başımıza yıkıldı" diyen Başkan Erdoğan, "Bu depremler, insanlık tarihinin en sarsıcı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatıralarını tekbirlerle kalplerimizde yaşatacağız. Rabbimden Miraç hürmetine şehitlerimize af temenni ediyorum. Hamdolsun asrın felaketinin altından asrın dayanışmasıyla kalkmayı başardık" dedi.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile benzer felaketler karşısında çaresiz kaldığını belirten Başkan Erdoğan, "Hamdolsun biz depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, şehirlerin yeniden inşasında önemli mesafe kat edilmiş, insanları hayata yeniden tutunmuş bir tabloya ulaştık. Bu elim tarihi Afet ve Milli Dayanışma Günü haline getirerek geçmişten aldığımız derslerle geleceğimizi daha güvenli inşa etmenin yollarını arayacağız. Facianın ilk anından itibaren erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, sivili ve kamu görevlisiyle velhasıl 85 milyon yek vücut olarak depremzedelerimizin etrafında kenetlenen her bir kardeşimize buradan şükranlarımı sunuyorum" dedi. "Devlet olarak afetin ilk anından itibaren tüm imkanları seferber ederek afet bölgesindeydik" diyen Başkan Erdoğan, "Kalıcı konutların inşasına hemen başladık. Bugün de 9 bin 289 konutumuzun anahtarlarını teslim ediyoruz. Bunlara ilave olarak Kahramanmaraş'ta 20 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Bir kez daha tekrar ediyorum" diye konuştu.

DEPREM ŞEHİTLERİNE KUR'AN OKUDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ta Deprem Şehitleri Kabristanı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan, burada deprem şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

"TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Dün sabah Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Biri kadın, diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yaralılarımıza rabbimden acil şifalar diliyor, bu arada yaralılarımızdan da bir tanesinin hakka yürümüş olmasından dolayı ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizin tek tek alınlarından öpüyorum" dedi.

TOKİ'DE SÜRPRİZ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli, afet konutları kura çekim töreninin ardından Kahramanmaraş'taki TOKİ konutunda ikamet eden depremzede aileleri ziyaret etti. İki lider, depremde eşi ve oğlunu kaybeden Aliye Üzüm ile depremde şehit olan gazi İbrahim Yılmaz'ın eşi Gönül Yılmaz ve aileleri ile bir araya geldi.