‘Her bir vatandaşımız gönüllü iyilik neferi oldu’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, videolu paylaşımında şu ifadeleri de kullandı: "Bir yıl önce, Kahramanmaraş'ta sarsılan toprak, sadece binaları değil, kalplerimizi de yıktı. Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile umut bulduk. Bu süreçte, ülkemizdeki her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönüllü iyilik neferine dönüşmesi en büyük tesellimiz oldu. Afette kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyorum."