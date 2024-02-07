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Haberler Politika ‘Kayıp yılları telafi edeceğiz’

‘Kayıp yılları telafi edeceğiz’

KAZIM YÖRÜKCE
‘Kayıp yılları telafi edeceğiz’

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, ilçe belediye başkanlarının açıklanmasının ardından ilk ziyaretini memleketi Çine'ye yaptı.

ESER VE HİZMETLER

Savaş, Çine'de meşalelerle ve coşkuyla karşılandı. Hem Çine'yi hem de büyükşehri AK Belediyecilikle buluşturacaklarını belirten Savaş, "Doğduğum büyüdüğüm topraklara borcumu ödemek için yola çıktık. Eser ve hizmet siyasetimizi hem Çine'de hem de Aydın Büyükşehirle buluşturmak için yola çıktık" dedi. Çine'nin büyümeye ihtiyacı olduğunu belirten Savaş, "Büyükşehir belediye başkanı olarak sizlere hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.

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