Gazze için 3 aşamalı ateşkes planı

Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla dolaylı şekilde yapılan esir takası ve ateşkes müzakereleri için Filistinli kaynaklar, Hamas'ın esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile yaptığı görüşmede anlaşmaya Türkiye'nin verdiği desteği vurgulamıştı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu, Netanyahu'nun ateşkese yeşil ışık yaktığını duyurdu.

PLANDA NELER VAR?

Buna göre ilk 45 günlük aşamada İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında Gazze'deki tüm İsrailli kadın rehineler, 19 yaşın altı erkekler, yaşlılar ve hastalar serbest bırakılacak. İsrail ayrıca ilk aşamada askerlerini nüfusun yoğun olduğu bölgelerden çekecek. İkinci aşamanın uygulanması ise taraflar "karşılıklı askeri operasyonlara son verilmesi ve tam sükunete dönülmesi için gerekenler konusunda dolaylı görüşmeler" sonuçlanıncaya kadar başlamayacak. İkinci aşama, geriye kalan erkek rehinelerin serbest bırakılmasını ve "İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinin sınırlarının dışına çekilmesini" içerecek. Üçüncü aşamada ise cesetler ve kalıntılar takas edilecek.