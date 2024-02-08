Prag’da Filistin-İsrail toplantısı düzenlendi

ÇEKYA Dışişleri Bakanı Lan Lipavsky'nin ev sahipliğinde, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla Filistin-İsrail konulu toplantı gerçekleştirildi. Prag'da düzenlenen toplantıda Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Gazze'de yaşanan insani dramın son bulması için acil ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu. Tüm İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği üyesi ülkelerin Filistin'e destek konusunda birlik içinde olduğunu vurgulayan Bağış, "Gazze'de yaşanan olay bir insanlık trajedisidir" dedi.