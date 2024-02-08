  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Prag’da Filistin-İsrail toplantısı düzenlendi

Prag’da Filistin-İsrail toplantısı düzenlendi

HABER MERKEZİ
Prag’da Filistin-İsrail toplantısı düzenlendi
ÇEKYA Dışişleri Bakanı Lan Lipavsky'nin ev sahipliğinde, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla Filistin-İsrail konulu toplantı gerçekleştirildi. Prag'da düzenlenen toplantıda Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Gazze'de yaşanan insani dramın son bulması için acil ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu. Tüm İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği üyesi ülkelerin Filistin'e destek konusunda birlik içinde olduğunu vurgulayan Bağış, "Gazze'de yaşanan olay bir insanlık trajedisidir" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA