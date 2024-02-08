‘Sorunlara çare bulma peşindeyiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katıldı. Hatay'da 7 bin 725 konutun kura törenini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Depremlerin yıldönümünde dayanışmamızı güçlendiriyoruz. İnşası tamamlanan afet konutlarının kura çekimini yapıyoruz, vatandaşlarımıza evlerini teslim ediyoruz" dedi.

DEVLET MİLLET EL ELE

"Ne yaparsak yapalım gözlerimizi deprem bölgesinden bir an olsun ayırmıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili hemen her Kabine toplantımızla bakanlarımızdan düzenli bilgiler alıyoruz. Şimdiye kadar süreci alnımızın akıyla bugünlere getirmeyi başardık. Devlet millet el ele vermek suretiyle 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliği ile geliyoruz" dedi. Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutun yapımının devam ettiğini de belirten Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Bugüne kadar depremden sel felaketine, yangınlardan su baskınlarına, terör eylemlerinden sokak olaylarına çok farklı sınamalarla karşılaştık. İmtihanları, 85 milyon dayanışma içinde vermeyi başardık."

'YARALARIN SARILMASINA ODAKLANDIK'

Hiçbir ayrım yapmadan deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Erdoğan, "Siyasi görüşüne, meşrebine, kökenine bakmaksızın depremzedelerimizin yaralarının sarılmasına odaklandık. Devletimizin imkanlarını harekete geçirerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermenin mücadelesini verdik. Başkaları siyasi ikbal hesabı yapıyor olabilir. Ama biz Şanlıurfalı kardeşlerimizin şöyle içten söylediği Allah ondan razı olsun niyazını hiçbir dünyalığa değişmeyiz" dedi.

'REFORM, İCRAAT VE PROGRAMLAR YAPILDI'

AFAD Başkanlığı'nın kurulmasıyla afetlerle mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinden hukuki düzenlemelere kadar çok geniş bir yelpazede çok önemli reform, icraat ve programlara öncülük yapıldığını da sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, "Şanlıurfa'da 9 bin 799 konut, 651 iş yeri, 441 ahır olmak üzere toplam 10 bin 891 hak sahibi kardeşimiz bulunuyor. Depremden etkilenen ailelere şimdiye kadar 288 milyon tutarında kira yardımı yaptık" diye konuştu.