“Aydın ve Nazilli’yi hizmetle buluşturacağız”

CUMHUR İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, Nazilli ilçesinde muhtarlarla buluştu. Savaş, Aydın'ın el freni çekilmiş araba gibi yerinde durduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı ile birlikte Aydın ve Nazilli'yi hak ettiği hizmetle buluşturacağız" dedi. Savaş, bugüne kadar vatandaşlara hep masal anlatıldığını söyledi ve 1 Nisan'dan itibaren akılla ve hep birlikte bu şehri yöneteceklerinin altını çizdi. Aydın'a yakışan hizmetler yapacaklarını ifade eden Savaş, "Bu ben yaptım oldu mantığı ile bu şehri yönetmeyeceğiz. Zaman zaman bir araya gelip istişareler yapıp dertleşeceğiz. Sorunlarınızı başkanımla birlikte dinleyeceğiz. Bu şehrin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. Biz şehrimizi, Nazilli'mizi harekete geçirip hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız" diye konuştu.