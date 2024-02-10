Bahçeli’den Anayasa Mahkemesi’ne sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 55. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde açıklamalarda bulundu. "İlkelerimizden asla ödün vermedik" diyen Bahçeli, "MHP'nin 55. kuruluş yıl dönümü hayırlı, uğurlu olsun. Çağın bozucu akışlarına karşı başkalaşmadan direndik. Davamızın yaşı Türklüğün yaşıyla eşittir. Partimizin yaşı 55 olsa bile davamız Türklükle eşit yaşta" dedi.Anayasa Mahkemesi'nin , Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı düzenleyen DHKP-C'li teröristlerden Emrah Yayla hakkında verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösteren Bahçeli, "AYM'nin teröriste dayanak olması dış operasyondur. Bay Zühtü, tahfif ettiğiniz cani polislerimizi yaraladı ve bir vatandaşımızı şehit etti; haberin oldu mu? Vicdansızlar, teröristin hakkı mı olur? Teröre hak mı verilir? Neyin dayatmasını yapıyor, kimlere mesaj ulaştırmaya çalışıyorsunuz? AYM artık milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez. Kaos üretim merkezi olduğunu teyit eden AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılmalıdır" dedi.