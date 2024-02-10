“Çalınmadık kapı bırakmayacağız”

AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, "Aşk bizim için hizmettir, millettir, Merkezefendi'dir. Girilmedik gönül, çalınmadık kapı kalmayıncaya kadar sokaklardayız" dedi. Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan adayı AK Partili Ekrem Başer seçim çalışmalarına hızlı başladı. İlk olarak Ak Parti teşkilatı ile bir araya gelen Başer yol haritasını belirledi. Merkezefendi için hazır, azimli ve kararlı olduklarını belirten Başer, "Merkezefendi ilçemiz için kutlu bir yola, yeni bir yolculuğa merhaba dedik. İnşallah bu yolun sonunda hemşehrilerimin desteği ile kazanan Merkezefendi olacak, Denizlimiz olacak" dedi.