  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Eylem hazırlığındaki hain Suriye’de yakalandı

Eylem hazırlığındaki hain Suriye’de yakalandı

HABER MERKEZİ
Eylem hazırlığındaki hain Suriye’de yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer, Suriye'nin kuzeyinde yakalandı.

PATLAYICI BULUNDU

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde istihbarat yapılanmasına bağlı Suriyeli Ahmed Al Hac Ömer'in, Suriye'deki terörden arındırılmış bölgelerde TSK ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. MİT'in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye geçici hükümetine bağlı SMO güçleri, Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı. Teröristin ikametinde yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere, hazır halde uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Ahmet Al Hac Ömer'in, örgüt tarafından bomba düzeneği kullanımı ve suikast konularında eğitildiği, 2022-2023 arasında Münbiç alanında terörden arındırılmış bölgelere birçok defa EYP sevkiyatı yaptığı belirlendi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA