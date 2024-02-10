“Hizmet ve yatırımlar hızla Tire’ye gelecek”

Cumhur İttifakı'nın Tire Belediye Başkan Adayı MHP'li Arif Demirkan 31 Mart yerel seçimlerde büyük bir oy farkıyla iktidara geleceklerini ifade etti. Tire'ye hak ettiği hizmetleri ve yatırımları hızla kazandıracaklarının altını çizen Demirkan, "İktidarımızda parti ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet sunacağız" dedi. Tire Muhtarlar Derneği Başkanı ve İpekçiler Mahalle Muhtarı Berna Kireşçi'yi ekibiyle birlikte ziyaret eden Demirkan, "Göreve geldiğimizde, Tire'nin sorunlarını muhtarlarımızla koordinasyon halinde el ele çözeceğiz" dedi.