İzmir, İstanbul CHP’nin elinde harap oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Antalya'da İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Töreni'ne katıldı. Önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, "CHP zihniyetinin elinde hergün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız. 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk kez göreve geldiğimizde önümüze çıkan engellere rağmen şehirlerimize hizmet için aşkla çalıştık" dedi.

'BAHANE ARAMADIK'

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Millete hizmet yolunda bahane aramadık. Kolayı seçenlerden asla olmadık. Belediyemizin kaynaklarını en hakkaniyetli şekilde kullanarak hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm ürettik. CHP zihniyetinin ideolojik esareti altında boğulan tüm umutları tükenen şehirlerimizi kısa sürede yaşanabilir yerler haline getirdik. Bizim hizmet ve eser siyasetimizle tanışan şehirlerimiz çeyrek asır boyunca adeta altın devirlerini yaşadı." Daha önce hiç görülmemiş hizmetlerin vatandaşların istifadesine sunulduğunu anlatan Başkan Erdoğan, "Hemşehrilerimizin her anında yanında olan bir anlayışla hizmet ettik. Vizyonumuzu da yeniledik, geliştirdik, adeta tekemmül ettirdik. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuza hazırlayacak kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduk. Amacımız, özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarıp hak ettikleri yüksek standartta hizmetlere kavuşturmaktır. İstanbul harap oldu. Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya aynen harap oldu. Şimdi CHP zihniyetinin elinde hergün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız" diye konuştu.

'FARKIMIZI ORTAYA KOYMALIYIZ'

Şehirlerin eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, turizmden spora her alanda ülkemizi cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazırladığını da belirten Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Bu süreçte içeride ve dışarıda verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Şu Antalya'da doğru dürüst bir havalimanımız bile yoktu. Bugünkü havalimanına Antalya'yı kimler hazırladı? İşte bugün bile VIP salonunun açılışını yaptık. Aynı şekilde devlet konukevinin açılışını yaptık. Yurt dışından buradalara misafirlerimiz geldiği zaman farklı bir Antalya görsün diye. Farklı bir Antalya Havalimanı görsün. Çünkü biz dünyada farklıyız, farkımızı ortaya koymamız lazım. Hiçbir engele aldırmadan, hiçbir tuzağa takılmadan, hiçbir oyuna gelmeden milletimizle azimle hedeflerimize doğru yürüdük, yürüyoruz."