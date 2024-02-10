“Konak İzmir’in vitrini olacak”

Yerel seçimler için geri sayım sürerken AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, ilçeyi karış karış gezmeye devam ediyor. Gün içerisinde ilk olarak Hatay bölgesinde hizmet veren mahalle muhtarları ile bir araya gelen Çankırı, sorun ve talepleri dinleyerek tek tek not aldı.

'BUNU HAK ETMİYOR'

Mahalle kültürünün kaybolmaya yüz tutan değerler arasında olduğunu açıklayan Çankırı, "Mahalle demek bizi biz yapan, karakterimize şekil verendir. Sokaklarda delice koşturup oynandığı, dizlerin kanadığı ve olmazsa olmaz salçalı ekmeklerin yendiği yerdi. Konak bu anlamda 111 mahallesi ile aslında şanslı bir bölge. Ancak yokuşlu, dar ve merdivenli sokakları ve eskiyen çürümeye yüz tutmuş yapıları ile yatırımın yapılmadığı adeta arka bahçe muamelesi yapılan, ambalaj görünümlü hayata geçirmedikleri projelerle maalesef İzmir'in en çok göç veren ilçesi olmuştur. Konak bunu hak etmiyor. Biz kararlıyız ve istekliyiz. Aile yapısına uygun, gençlerin dinamiğiyle eş değer ve çocuklarımızı güvenle büyüttüğümüz, sokaklarında dolaşırken bu ilçeyi yeniden keşfedeceğiniz yer olacaktır. Konak İzmir'in 7/24 yaşayan ışıltılı vitrini olacaktır" dedi. Ardından Hatay Pazaryerinde esnafı gezen AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı'ya ilginin yoğun olduğu gözlemlendi.