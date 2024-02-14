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Haberler Politika Gürsel Tekin CHP’den istifa etti

Gürsel Tekin CHP’den istifa etti

HABER MERKEZİ
Gürsel Tekin CHP’den istifa etti
ESKİ CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. "Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye'de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir" diyen Tekin, "Bu sebeple, gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim" dedi.
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