120 dakika uygulaması geldi sıra su indiriminde

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir kafede vatandaşlarla bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in toplu ulaşımda 120 dakika uygulamasının mart ayında uygulamaya gireceğini duyurması üzerine, Soyer'e su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapma çağrısında bulundu.

'BİR VAADİMİZ GERÇEKLEŞTİ'

Dağ, "Biliyorsunuz salı günü vaatlerimizi açıkladık. Ama öncesinde ben toplu ulaşımda 90 dakika konusunu tekrar uygulamaya koyacağımızı, öğrenciler için de 120 dakikayı uygulamaya koyacağımızı söylemiştim. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, 120 dakikayı uygulamaya koyacağını söyledi. Biz mutlu olduk. Bir vaadimiz 1 Nisan gelmeden gerçekleşmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'BEKLEMEYE HİÇ GEREK YOK'

Yeni bir çağrıda bulunan Hamza Dağ, "O zaman 1 Nisan'ı beklemeye gerek yok. Gelin bugünden itibaren su ücret tarifelerinde de yüzde 50 indirime gidin. CHP Genel Merkezi Soyer'e talimatı versin, bu konuda da hamleyi yapsın. Biz de artık bu konuda kampanya dönemi boyunca herhangi bir talepte ve istekte, vaatte bulunmamış olalım. Vaatlerimizi daha 1 Nisan gelmeden gerçekleşmiş olmanın da büyük bir mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek isterim" dedi. Dağ ayrıca, "Biz bütün ekibimizle bu şehrin şehr-i emiri olacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Allah'ın izniyle hep beraber ve birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

50 BİN KONUT MÜJDESİ VERDİ

Hamza Dağ, "Bu şehrin orta gelirli ya da bir alt gelirli grubunun konut ihtiyacını giderme mecburiyeti var. Biz İzmir Konut A.Ş.'yi kurmak suretiyle 50 bin tane sosyal konutu hayata geçireceğiz ve burada da çok net bir şekilde söylüyorum; 5 yıl İzmir'de ikamet etme şartı arayacağız. Çünkü biz İzmir'in içindeki kardeşlerimizi ev sahibi yapmak durumundayız. Yeni evlenen çiftlere, şehit yakınlarına, engellilere öncelik tanıyacağız. Ve orada inşa edeceğimiz konutlarla aslında şehre bir nefes aldırmış olacağız. Şehre bu nefesi aldırdığımızda yerinde yeni yaşam dediğimiz kentsel dönüşümü de başarmak zorundayız. İnşallah onu da bununla entegre bir şekilde başarmayı arzuluyoruz. Bunu da yapacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu. Dağ, vatandaşlar bir süre sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı.

DOĞALGAZ BAĞLATMA ÜCRETİ KARŞILANACAK

Seçim çalışmaları kapsamında Aliağa ve Foça'da da ziyaretlerde bulunan Hamza Dağ, Aliağa Çandarlı Limanı ve çevresini 'Yenilebilir Enerji Endüstri Bölgesi' olarak planlayıp şehre ekonomik açıdan büyük katkı sağlamayı düşündüklerini söyledi. Aliağa'daki doğalgaz çalışmalarının yüzde 69'lar seviyesinde olduğunu, seçimlere kadar tüm ilçede bu seviyeyi yüzde 100'lere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Dağ, "Mahallesine, sokağına doğalgaz gelip de ekonomik durumu vesilesi ile doğalgazını evine bağlatamamış hemşerimiz varsa onun bağlatma ücretini de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Onun vaadini de veriyoruz" dedi.