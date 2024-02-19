AK Partili Kırkpınar’dan derneklere bina sözü

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, ilçenin her mahallesini karış karış gezerek, eli sıkılmadık, derdi dinlenmedik vatandaş bırakmıyor. Kırkpınar, Alparslan Mahallesi'nde yaptığı saha çalışması kapsamında Kula Körez Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Kulalıların coşkuyla karşıladığı Kırkpınar'a destek açıklaması yapan dernek üyeleri, taleplerini de dile getirdi. Dernek üyelerini dinleyen Kırkpınar, İzmir'de yoğun olan dernekçilik çalışmalarının yükünü 1-2 kişinin omuzladığına dikkat çekerek, Belediye Başkanı seçildiğinde derneklere destek olacağını açıkladı.

'ÜLKENİN MOZAİĞİ'

Kırkpınar, hemşehri derneklerinin en önemli maliyeti olan kira, elektrik ve su faturası ödemelerini ortadan kaldıracak 'Dernek binası' müjdesini paylaştığı konuşmasında, "Bayraklı'da Anadolu'nun her köşesinden gelen hemşehrilerimiz var. Mardinli, Erzurumlu, Afyonlu, Konyalı, Manisalı, Uşaklı hemşehrilerimiz var dolayısıyla Bayraklı Türkiye'nin mozaiğidir. Bizim Belediye olarak derneklerimize yardımcı olmamız lazım. Bir dernek binası çok mu zor!" ifadelerini kullandı. Kırkpınar, seçimlerinde kendisinin Belediye Başkanı seçilmesi halinde hemşehri derneklerinin kullanımına sunulacak dernek binası yapacağını, derneklerin faaliyetlerini bu binada yürüteceğini kaydetti.