Başkan Erdoğan ege turuna çıkıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurt dışındaki temaslarının ardından yurda dönerek 31 Mart yerel seçimleri öncesi Karadeniz turuna çıkarak AK Parti'nin farklı illerdeki miting programlarına katıldı. Rize, Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon'da düzenlenen miting programlarına katılan Erdoğan, İstanbul'a döndü.

İLK DURAK AFYONKARAHİSAR

Bu haftayı yoğun geçirecek olan Başkan Erdoğan, dün herhangi bir programa katılmadı. Hafta içerisinde 31 Mart yerel seçimlerine giden yolda yeniden sahaya inecek olan Başkan Erdoğan'ın ilk durağı Afyonkarahisar olacak. Çarşamba günü Afyonkarahisar'a gidecek olan Erdoğan, burada vatandaşlara seslenerek önemli mesajlar verecek. Afyonkarahisar mitingi sonrası Başkan Erdoğan Perşembe günü Denizli, Cuma günü ise Balıkesir'de olacak. Burada da mitingler düzenleyecek Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu da boş geçirmeyecek. Edinilen bilgilere göre Başkan Erdoğan Cumartesi günü Bursa'da, Pazar günü de Adana'da miting programına katılacak. Başkan Erdoğan, dün de resmi X hesabından yerel seçimlere yönelik paylaşım yaptı. CHP ve diğer muhalefet partilerinin destekçilerine seslenen Erdoğan, "Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz" dedi.