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Haberler Politika İlham Aliyev seçim zaferinin ardından Türkiye’ye geliyor

İlham Aliyev seçim zaferinin ardından Türkiye’ye geliyor

HABER MERKEZİ
İlham Aliyev seçim zaferinin ardından Türkiye’ye geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun miting programının yanı sıra diplomasi trafiği de tüm hızıyla devam ediyor. Ülkesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini art arda 5'inci kez kazanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ilk yurt dışı ziyaretini bugün Türkiye'ye gerçekleştirecek, yarın ise Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye'de resmi törenle karşılanacak. Başkan Erdoğan da, Mayıs 2023 seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı seçilerek ilk yurt dışı ziyaretlerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a gerçekleştirmişti.
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