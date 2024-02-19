İYİ Parti Seferihisar örgütünden toplu istifa!

İYİ Parti Seferihisar İlçe Başkanı Kürşad Cebeci ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Partimizin Seferihisar Belediye Başkanlığı adayının belirleme sürecinde gerek il başkanlığımız, gerekse genel merkez yönetimimiz tarafından, Seferihisar ilçe teşkilatımızın görüş, öneri ve kanaatleri hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır. Vicdanımızın sesini dinleyerek oy birliği ile görevlerimizden istifa kararı almış bulunuyoruz" denildi. Öte yandan İzmir İl Başkanlığı tarafından dün yapılması planlanan ve Hamit Nişancı'nın adaylığının açıklanması beklenen Müsavat Dervişoğlu'nun basın toplantısı da iptal edilmişti.