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Haberler Politika MHP’den etkili slogan: Reklamla değil hizmetle

MHP’den etkili slogan: Reklamla değil hizmetle

HABER MERKEZİ
MHP’den etkili slogan: Reklamla değil hizmetle
31 Mart yerel seçimlerine 42 gün kala siyasi partiler kampanyalarına hız verdi. Cumhur İttifakı bileşeni MHP, seçimler için aday belirleme sürecini tamamladı. Açık hava etkinliklerine başlayan MHP, sloganları ile dikkatleri üzerine çekti. MHP İstanbul İl Başkanlığının sosyal medya hesabından, muhalefetin son 5 yıldır sürdürdüğü algı ve sosyal medya belediyeciliğini anlatan kısa film yayınlandı. "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notuyla paylaşılan videoda, "Reklamla değil hizmetle, algıyla değil azimle, bahaneyle değil sistemle, birliğin gücüyle, hep birlikte" mesajı verildi.
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